С начала года больше 900 тысяч белгородцев воспользовались электронным рецептом.

В Белгородской области «Электронный рецепт» пользуется все большей популярностью. Пилот проекта запустили в регионе в разгар эпидемии коронавирусной инфекции. С тех пор он лишь набирает обороты.

Так, за прошлый год электронным рецептом воспользовались порядка 1 миллиона 200 человек. А только за 7 месяцев этого года – уже более 900 тысяч жителей Белгородской области.

- Видим, что услуга востребована, что мы расставили правильные приоритеты в своей работе. Надеюсь, что меньше люди стали тратить времени на просиживание очередей в больнице. По итогам года обязательно подробно расскажем, как сработал этот достаточно качественно выстроенный проект, - рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.