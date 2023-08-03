Павел Малков и Игорь Маковский вручили энергетикам региональные и корпоративные награды

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Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на площадке 10-й профессиональной Коллегии Обществ провели рабочую встречу и наградили лучших энергетиков.

Награды Губернатора Рязанской области вручены шести работникам. За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд награды ПАО «Россети» получили семь работников Обществ. За достижение высоких показателей деятельности из рук руководителя энергокомпании корпоративные награды также получили еще девять сотрудников.

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- Энергетический комплекс по праву считается одной из стратегических отраслей экономики страны. Трудно переоценить значение работы наших специалистов, чьим неустанным трудом создается энергия тепла и света, несущая комфорт и уют в дома людей. От вашего профессионализма, компетентности, опыта во многом зависит укрепление промышленного потенциала страны, работа социально значимых предприятий. Большое спасибо за ваш труд! – отметил Игорь Маковский.

Губернатор Павел Малков поблагодарил руководство и сотрудников компании за продуктивную совместную работу. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что у Рязанской области большой опыт взаимодействия с компанией.

- В регионе последовательно реконструируется сетевое хозяйство. Идет техническое перевооружение, проводятся ремонтные работы. Реализуем проекты развития. К сетям подключаются новые объекты. Только в 2023 году – это два промышленных парка, предприятия фармацевтики. Целый ряд медучреждений, несколько школ и детских садов. Рассчитываем, что направления нашего взаимодействия будут только расширяться, – сказал Губернатор. Павел Малков подчеркнул, что профессионализм, высокий уровень ответственности – эти качества отличают энергетиков.