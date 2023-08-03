18-летний белгородец похитил свыше 100 тысяч рублей у пенсионерки

Предварительно, курьер успел похитить более ста тысяч рублей. Точная сумма ущерба устанавливается. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вчера, 2 августа, в полицию Белгорода поступило сообщение о хищении денег у 88-летней пенсионерки. Пожилая женщина стала жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленники сообщили женщине о якобы ставшей виновницей ДТП дочери. Аферисты потребовали передать деньги, угрожая тем, что её родственницу привлекут к уголовной ответственности. Пожилая женщина согласилась. Свои накопления она передала парню, который дважды приезжал к ней. Когда сосед пенсионерки, заметив рядом с ней подозрительного незнакомца, подошел поинтересоваться все ли в порядке, подозреваемый скрылся.

Стражи порядка задержали подозреваемого на проспекте Ватутина. Им оказался 18-летний местный житель. Предварительно, он успел похитить более ста тысяч рублей. Точная сумма ущерба устанавливается.