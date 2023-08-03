В Белгороде в честь Дня города откроется выставка

Юрий Данченко, колокольня Николо-Иоасафовского собора, 1985 г. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Посетителям представят виды старого и современного города, а также портреты белгородцев, оставивших значимый след в истории Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В список заслуженных художников, участников выставки, входят - Геннадий Кудрявцев, Вячеслав и Андрей Крайновы, Владимир Нестерков, Владимир Желобок, Ольга Попова, Юрий Данченко, Юрий Бондарев, Станислав Дымов, Маргарита Скорбач и другие хорошо знакомые белгородскому зрителю авторы.

На выставке представят и работы начинающих художников, выполненные в разных техниках. Откроется выставка в «Родине» завтра, 4 августа, в 16:00.