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НовостиПроисшествия3 августа 2023 14:30

Белгородец лишился 2,5 миллионов рублей, играя на бирже

Всю сумму он взял в кредит
Алексей СЕРГУНИН
Начало все с того, мужчина несколько месяцев назад увидел в интернете информацию о возможности заработать на бирже.

Начало все с того, мужчина несколько месяцев назад увидел в интернете информацию о возможности заработать на бирже.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о мошенничестве обратился 53-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Началось все с того, что мужчина несколько месяцев назад увидел в интернете информацию о возможности заработать на бирже. По рекомендации лже-брокеров он переводил на предоставленные счета различные суммы, но вывести деньги так и не смог. В итоге он лишился 2,5 миллионов рублей, которые взял в кредит. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).