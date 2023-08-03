Белгородец лишился 2,5 миллионов рублей, играя на бирже

Начало все с того, мужчина несколько месяцев назад увидел в интернете информацию о возможности заработать на бирже. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о мошенничестве обратился 53-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Началось все с того, что мужчина несколько месяцев назад увидел в интернете информацию о возможности заработать на бирже. По рекомендации лже-брокеров он переводил на предоставленные счета различные суммы, но вывести деньги так и не смог. В итоге он лишился 2,5 миллионов рублей, которые взял в кредит. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).