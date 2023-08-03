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НовостиОбщество3 августа 2023 13:38

От камыша чистят реку Псел в Ивнянском районе Белгородской области

В порядок привели почти две тысячи квадратных метров
Алексей СЕРГУНИН
При помощи земснаряда извлекли 3768 кубометров иловых отложений и жесткой водной растительности.

При помощи земснаряда извлекли 3768 кубометров иловых отложений и жесткой водной растительности.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

При помощи земснаряда извлекли 3768 кубометров иловых отложений и жесткой водной растительности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В прошлом году от камыша, сорной растительности и донных отложений был убран участок реки, расположенный в Хомутчанском сельском поселении. В 2022 году общая площадь очищенного водного полотна в Ивнянском районе составила 2400 квадратных метров.

Жители района активно принимают участие в публичных слушаниях по выбору объектов, которые будут очищены.