Белгородка пырнула ножом знакомого мужчину, который хотел остаться на ночевку

В ходе словесной перепалки дама ударила мужчину ножом, которым в этот момент чистила картофель. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Корочанскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о пациенте 1992 года рождения с проникающим ранением грудной клетки. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Стражи порядка выяснили, что телесные повреждения мужчине причинила знакомая.

По предварительным данным, дама пригласила потерпевшего домой, где они вместе распивали алкоголь. Но планы гостя остаться на ночлег возмутили хозяйку. В ходе словесной перепалки она ударила мужчину ножом, которым в этот момент чистила картофель. После случившегося потерпевший ушел и обратился за помощью в больницу.

В соответствии с п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.