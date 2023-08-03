На маршруте Белгородской агломерации № 102 «Энергомаш – п. Майский» заработает система вход/выход с 4 августа

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута. Фото: Алексей СЕРГУНИН

При первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.