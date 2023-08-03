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НовостиОбщество3 августа 2023 12:34

На маршруте Белгородской агломерации № 102 «Энергомаш – п. Майский» заработает система вход/выход с 4 августа

Теперь для оплаты проезда пассажирам нужно будет прикладывать карту к валидатору дважды
Алексей СЕРГУНИН
Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

При первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.