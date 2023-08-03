Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 12:28

В Белгороде воинские захоронения приводят в порядок ко Дню города

Коммунальным службам помогают ребята из молодежных общественных организаций
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

В числе участников проекта «Память жива» – волонтеры Победы, активисты Молодой Гвардии, Скорой молодежной помощи, Российских студенческих отрядов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Субботники стартовали 1 августа. В порядок привели 50 могил участников Великой Отечественной войны на Ячнево и ул. Попова. Ребята убрали мусор, выкосили траву, покрасили ограды и памятники. Завершат акцию завтра, 4 августа.

- Для нас это уникальная возможность прикоснуться к нашей истории, отдать дань уважения воинам, которые погибли за нашу Родину, - отметила один из организаторов Анна Репина.