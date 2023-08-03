Пытаясь заработать на инвестициях, белгородка потеряла 1,7 миллиона рублей

Выполняя указания куратора, она переводила деньги по предоставленным реквизитам на определенные счета, но так и не дождалась дивидендов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Чернянском районе 48-летняя женщина попалась на удочку злоумышленников, предложивших ей дополнительный заработок на инвестиционной площадке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Выполняя указания куратора, она переводила деньги по предоставленным реквизитам на определенные счета, но так и не дождалась дивидендов. В общей сложности она лишилась более 1,7 миллиона рублей. Это не только собственные сбережения, но и взятые в займы, а также в кредит деньги.

Всего за 1 августа мошенники под различными предлогами похитили у 15-ти жителей нашего региона более 12 миллионов.