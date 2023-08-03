Дом, машину и ЛЭП повредили ВСУ при обстреле белгородского села Мокрой Орловки 3 августа 2023

Сегодня, 3 августа, ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасад и забор в одном частном домовладении, также повреждены один автомобиль и линия электропередачи.

По словам Вячеслав Владимировича, аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, подомовой обход территории продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, три дома и одна машина повреждены при обстреле ВСУ 14 населенных пунктов Белгородской области 2 августа.