15 суток ареста грозит белгородцу, угрожавшему водителю незаряженным пистолетом

В региональных соцсетях появилось видео, как пешеход в ходе дорожного конфликта направил на оппонента предмет, похожий на пистолет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Стражи порядка установили личность правонарушителя. Им оказался 45-летний местный житель. По словам мужчины, при пересечении проезжей части у него произошла словесная перепалка с водителем. Опасаясь дальнейшего развития конфликта, он достал незаряженный пневматический пистолет и продемонстрировал оппоненту. После того, как пешеход увидел размещенное в интернете видео со своим участием, то испугался последствий и выбросил пневматический пистолет в мусоропровод.

В соответствии со ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) злоумышленнику грозит арест до 15 суток.