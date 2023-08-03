Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 10:44

15 суток ареста грозит белгородцу, угрожавшему водителю незаряженным пистолетом

Нарушителя удалось обнаружить при помощи видеозаписи
Алексей СЕРГУНИН

В региональных соцсетях появилось видео, как пешеход в ходе дорожного конфликта направил на оппонента предмет, похожий на пистолет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Стражи порядка установили личность правонарушителя. Им оказался 45-летний местный житель. По словам мужчины, при пересечении проезжей части у него произошла словесная перепалка с водителем. Опасаясь дальнейшего развития конфликта, он достал незаряженный пневматический пистолет и продемонстрировал оппоненту. После того, как пешеход увидел размещенное в интернете видео со своим участием, то испугался последствий и выбросил пневматический пистолет в мусоропровод.

В соответствии со ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) злоумышленнику грозит арест до 15 суток.