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НовостиОбщество3 августа 2023 10:38

Светофор установили на аварийном участке в Волоконовском районе Белгородской области

Он находится на пересечении обхода посёлка Пятницкое с автодорогой Верхние Лубянки – Тишанка
Алексей СЕРГУНИН
Всего в 2023 году на дорогах регионального значения планируется поставить 13 светофоров.

Всего в 2023 году на дорогах регионального значения планируется поставить 13 светофоров.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В прошлом году для контроля движения транспортных средств здесь была также установлена передвижная камера контроля скорости. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего в 2023 году на дорогах регионального значения планируется поставить 13 светофоров. На сегодняшний день установлены и включены десятьобъектов в Белгородском и Волоконовском районах, а также в Яковлевском горокруге.

В настоящее время работы ведутся на пересечении обхода Борисовки с трассой Борисовка – Богун Городок, на автодороге Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки в районе Принцевки и в Разумном в районе ЗМС Технолоджи.