Светофор установили на аварийном участке в Волоконовском районе Белгородской области

Всего в 2023 году на дорогах регионального значения планируется поставить 13 светофоров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В прошлом году для контроля движения транспортных средств здесь была также установлена передвижная камера контроля скорости. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего в 2023 году на дорогах регионального значения планируется поставить 13 светофоров. На сегодняшний день установлены и включены десятьобъектов в Белгородском и Волоконовском районах, а также в Яковлевском горокруге.

В настоящее время работы ведутся на пересечении обхода Борисовки с трассой Борисовка – Богун Городок, на автодороге Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки в районе Принцевки и в Разумном в районе ЗМС Технолоджи.