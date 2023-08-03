В Белгороде открыли обновленную Доску Почета

В этом году в числе лучших 19 организаций и предприятий, 18 работников. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

По многолетней традиции лучшие предприятия и тружеников чествуют в канун Дня города. Сертификаты о занесении на городскую Доску Почета вручили мэр Белгорода Валентин Демидов и председатель Белгородского городского Совета Вадим Радченко.

- Наш город становится прекраснее с каждым годом. И это возможно благодаря жителям, которые здесь трудятся, которые растят и воспитывают детей. Благодаря труду коллективов предприятий города, учреждений и организаций, труду предпринимателей, город сегодня развивается и процветает, смотрит с уверенностью в будущее, - обратился к собравшимся Валентин Демидов.

В этом году в числе лучших 19 организаций и предприятий, 18 работников. Это представители строительной сферы, промышленности, торговли, малого предпринимательства, образования, спорта, культуры, ТОС.