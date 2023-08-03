В Корочанском районе Белгородской области убрали более 7,2 тысяч гектар ранних зерновых культур

В этом году белгородские аграрии должны убрать почти 640 тысяч гектар зерновых и зернобобовых, а также 550 тысяч гектар технических культур. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На сегодняшний день аграриями намолочено около 49 тысяч тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. В настоящее время уже завершена уборка озимой пшеницы с результатом свыше 6,7 тысяч тонн при урожайности 88,1 ц/га.

- О результатах уборки говорить еще рано, но можно смело сказать, что без хлеба мы не останемся, – поделился впечатлениями от поездки в поля глава муниципалитета Николай Нестеров.

Отметим, всего в этом году белгородские аграрии должны убрать почти 640 тысяч гектар зерновых и зернобобовых, а также 550 тысяч гектар технических культур.