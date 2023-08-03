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НовостиОбщество3 августа 2023 9:24

В Корочанском районе Белгородской области убрали более 7,2 тысяч гектар ранних зерновых культур

Средняя урожайность составляет 67,1 центнера с гектара
Алексей СЕРГУНИН
В этом году белгородские аграрии должны убрать почти 640 тысяч гектар зерновых и зернобобовых, а также 550 тысяч гектар технических культур.

В этом году белгородские аграрии должны убрать почти 640 тысяч гектар зерновых и зернобобовых, а также 550 тысяч гектар технических культур.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На сегодняшний день аграриями намолочено около 49 тысяч тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. В настоящее время уже завершена уборка озимой пшеницы с результатом свыше 6,7 тысяч тонн при урожайности 88,1 ц/га.

- О результатах уборки говорить еще рано, но можно смело сказать, что без хлеба мы не останемся, – поделился впечатлениями от поездки в поля глава муниципалитета Николай Нестеров.

Отметим, всего в этом году белгородские аграрии должны убрать почти 640 тысяч гектар зерновых и зернобобовых, а также 550 тысяч гектар технических культур.