13 белгородцев выехали на встречную полосу 2 августа

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 477 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. От управления отстранены десять нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также четверо ранее лишенных права управления.

13 автолюбителей выехали на встречную полосу, 14 – нарушили правила перевозки несовершеннолетних, а 65 - светопропускную способность автостекол. 41 водителя оштрафовали за непредоставление преимущества пешеходам. В свою очередь 45 человек переходили дорогу в неположенном месте.