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НовостиПроисшествия3 августа 2023 8:14

Белгородец получил условный срок за хранение свыше 1,5 кг каннабиса

От тюрьмы его спасло раскаяние и содействие следствию
Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с ОМВД России по Губкину задержали жителя Губкинского городского округа, у которого дома нашли свыше 1,5 кг каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Решением Губкинского городского суда злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Но с учетом ряда смягчающих вину обстоятельств, а также раскаяния и содействия следствию его наказали условным сроком на три года.