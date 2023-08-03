Белгородец получил условный срок за хранение свыше 1,5 кг каннабиса

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с ОМВД России по Губкину задержали жителя Губкинского городского округа, у которого дома нашли свыше 1,5 кг каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Решением Губкинского городского суда злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Но с учетом ряда смягчающих вину обстоятельств, а также раскаяния и содействия следствию его наказали условным сроком на три года.