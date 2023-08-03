Под Белгородом работу возобновил еще один офис МФЦ

Работает офис по вторникам и средам с 9:00 до 13:00. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Адрес отделения: Белгородский р-н, село Щетиновка, ул. Молодежная, д. 5. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Работает офис по вторникам и средам с 9:00 до 13:00.

Среди услуг, которые предоставляют сотрудники МФЦ, - получить СНИЛС, паспорт гражданина РФ, зарегистрировать недвижимость, оформить детские пособия. И это далеко не полный перечень.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородцы могут пересчитать платежки за вывоз мусора в МФЦ. В офисах «Мои документы» доступна подача заявок в Центр экологической безопасности региона.