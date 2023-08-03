Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 августа 2023 6:10

Белгородка отдала «консулу безопасности» 3,5 миллиона рублей

Она доверилась телефонному мошеннику
Алексей СЕРГУНИН
Телефонный мошенник убедил женщину перевести на спецсчета 3,5 миллиона рублей, взятые в займы у банка.

Телефонный мошенник убедил женщину перевести на спецсчета 3,5 миллиона рублей, взятые в займы у банка.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

56-летней жительнице Старого Оскола позвонил аферист. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. При этом мужчина представился «консулом безопасности». Он убедил женщину перевести на спецсчета 3,5 миллиона рублей, взятые в займы у банка. Оскольчанка считала, что погашает незаконно взятый на её имя кредит и помогает вывести злоумышленников на чистую воду. По данным факту возбуждено уголовные дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Всего за 1 августа мошенники под различными предлогами похитили у 15-ти жителей нашего региона более 12 миллионов.