Белгородка отдала «консулу безопасности» 3,5 миллиона рублей

Телефонный мошенник убедил женщину перевести на спецсчета 3,5 миллиона рублей, взятые в займы у банка. Фото: Алексей СЕРГУНИН

56-летней жительнице Старого Оскола позвонил аферист. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. При этом мужчина представился «консулом безопасности». Он убедил женщину перевести на спецсчета 3,5 миллиона рублей, взятые в займы у банка. Оскольчанка считала, что погашает незаконно взятый на её имя кредит и помогает вывести злоумышленников на чистую воду. По данным факту возбуждено уголовные дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Всего за 1 августа мошенники под различными предлогами похитили у 15-ти жителей нашего региона более 12 миллионов.