В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе противовоздушной обороны в двух муниципалитетах Белгородской области. В Белгородском районе и Яковлевском городском округе был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал.

- В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу, написал глава региона в телеграм-канале.