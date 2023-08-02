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НовостиПолитика2 августа 2023 19:37

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

По предварительным данным, обошлось без последствий
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе противовоздушной обороны в двух муниципалитетах Белгородской области. В Белгородском районе и Яковлевском городском округе был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал.

- В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу, написал глава региона в телеграм-канале.