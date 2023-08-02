В Белгороде стартовали праздники микрорайонов ко Дню освобождения города

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В Белгороде уже прошли первые праздники микрорайонов. Мероприятия состоялись у кинотеатра «Радуга» для жителей 15 округа и на Аллее трех поколений для жителей 9 округа.

В канун 80-летия освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков горожан пришли поздравить первый заместитель председателя Белгородской областной Думы, председатель областного Совета женщин Любовь Киреева и заместитель главы администрации Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов, депутат Горсовета, заслуженный работник культуры Лидия Новакова.

В честь праздника активисты округа получили благодарственные письма Советов территорий за вклад в развитие территориального округа и общественного самоуправления. Приятным подарком для жителей Белгорода также стал концерт лучших творческих коллективов и солистов города.