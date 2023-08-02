Белгородцы могут выбрать села, где необходим интернет, до 13 августа

Продолжается ежегодное народное голосование в рамках программы по устранению цифрового неравенства отдаленных селах страны. Оно стартовало 18 июля, за это время свои голоса на малые населенные пункты Белгородской области отдали больше 5 700 человек.

Жители могут выбрать только пункты с населением от 100 до 500 человек, в которых не представлен ни один из операторов. По результатам голосования в регионе определят 25 сел, хуторов или деревень, где в следующем году установят вышки в первую очередь.

На сегодняшний день больше всего голосов отдано за сёла Теплинка и Воробьево Алексеевского горокруга — 851 и 681 соответственно, третью строчку занимают сельское поселение Грушевское и хутор Екатериновка Волоконовского района — за них проголосовали 488 человек.

Отдать свой голос можно как онлайн — на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/inet, так и по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого.