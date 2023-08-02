19-летний белгородец во время бытовой ссоры зарезал свою бабушку

19-летний белгородец пойдет под суд за убийство своей бабушки. Фото: "КП" Архив

Белгородские следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 55-летней женщины в Строителе. В преступлении обвиняется ее 19-летний внук.

Следователи установили, что вечером 16 февраля 2023 года молодой человек был в гостях у своей бабушки в городе Строитель. Между женщиной и ее внуком произошел конфликт на бытовой почве. Разгневанный молодой человек взял кухонный нож и много раз ударил им потерпевшую в область лица, шеи, грудной клетки и верхних конечностей. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

На шум в квартире отреагировали соседи и вызвали полицию. Обвиняемого задержали на месте убийства.

На период следствия и до вынесения приговора обвиняемый находится под стражей. В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.