Белгородские многодетные семьи получат компенсацию части затрат на обучение детей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области многодетные семьи могут получить компенсацию затрат на обучение детей. Вячеслав Гладков подписал соответствующее постановление. Документ объясняет механизм предоставления компенсации стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам СПО на платной основе. Он предусматривает поэтапное возмещение затрат:

– 50% стоимости обучения компенсируется в период обучения студентов;

– оставшиеся 50% компенсировать после получения образования при условии трудоустройства по полученной профессии/специальности в организации и предприятия Белгородской области.

В текущем году возместить затраты на обучение детей из многодетных семей планируется по итогам первого и второго семестров 2022-2023 учебного года в срок до 5 октября 2023 года. В последующие годы – по итогам завершения первого и второго семестра текущего учебного года.

Подать заявление на выплату компенсации можно в соцзащиту по месту жительства или в МФЦ. В 2023 году документы принимаются до 15 сентября, в последующие годы – в срок до 1 февраля и 5 июля соответственно.