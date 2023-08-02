ВСУ обстреляли окраину села Вязовое в Белгородской области

Аварийные службы уже преступили к восстановлению последствий обстрела. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Под обстрел со стороны Украины попало село Вязовое в Белгородской области. Снаряды пришлись по окраине населенного пункта. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Осколки снарядов повредили линию электропередачи. Аварийные службы уже преступили к восстановлению последствий обстрела.

- Сегодня под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия, - написал глава региона в телеграм-канале.