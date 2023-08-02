В Белгороде бывшего директора БГБ будут судить за превышение полномочий

Экс-гендиректор «Белгороблагоустройства» обвиняется в превышении должностных полномочий. Фото: "КП" Архив

Экс-гендиректор «Белгороблагоустройства» обвиняется в превышении должностных полномочий. Так, осенью 2022 года бывший чиновник создал антиконкурентные условия подбора поставщиков продукции для того, чтобы заключить муниципальный контракт с конкретной организацией – в заявке был внесен определенный пункт.

Это заинтересовало антимонопольную службу региона. Обвиняемому выдали предписание отменить незаконный договор. Однако соглашение на 70 млн рублей все же было заключено. Вскоре по незаконному договору из бюджета Белгорода организации перечислили 20 млн рублей аванса.

После чего руководитель городского коммунального предприятия по требованию ФАС инициировал расторжение незаконного договора. Но аванс бюджет города так никто и не вернул. Вместо этого обвиняемый заключил с той же организацией 34 прямых контракта на общую сумму 20 млн рублей, надеясь уладить проблему.

В итоге в отношении бывшего руководителя БГБ по факту превышения должностных полномочий было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, все материалы по делу с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.