По 15 тысяч рублей в месяц будут выплачивать белгородским семьям с детьми с целиакией

В Белгородской области зарегистрировано 26 детей с редким аутоиммунным заболеванием. При целиакии организм не воспринимает глютен. Употребление продуктов с глютеном провоцирует воспаление в кишечнике с последующим снижением веса и другим симптомами. Единственным методом лечения целиакии в настоящее время является строгая пожизненная безглютеновая диета.

В регионе ввели новую выплату для несовершеннолетних с редким заболеванием. По расчетам специалистов стоимость набора продуктов для соблюдения специальной диеты составляет 15 тысяч рублей в месяц.

- В 2022 году было принято подобное решение по поддержке семей, где дети болеют фенилкетонурией. Сейчас аналогичную поддержку получат и дети с целиакией. Средства на это уже заложены в бюджет 2023 года. До декабря включительно понадобится 4,7 млн рублей, – рассказала министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.

Первые выплаты семьям, в которых детям поставлен диагноз «целиакия», поступят уже в этом месяце. При этом в нее будут включены выплаты за все месяцы с начала 2023 года. Средства будут выплачиваться до достижения ребенком 18 лет.