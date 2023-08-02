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НовостиОбщество2 августа 2023 11:56

В Кремле прокомментировали выдачу стрелкового оружия белгородской самообороне

Дмитрий Песков заверил, что за выдачей оружия предусмотрен тщательный контроль
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Кремле прокомментировали выдачу стрелкового оружия белгородской самообороне.

В Кремле прокомментировали выдачу стрелкового оружия белгородской самообороне.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ситуацию с выдачей оружия отрядам самообороны в Белгородской области прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все механизмы вооружения ополченцев тщательно контролируются, сообщает РИА «Новости».

Сегодня, 2 августа, губернатор Вячеслав Гладков передал отрядам самообороны Белгородской области первую партию стрелкового оружия. Кроме того, бойцы получили новый транспорт и оборудование, включая противодроновые ружья. Ситуацию с вооружением прокомментировал Дмитрий Песков.

- Оружие никогда не бывает бесконтрольно, все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнения, что так оно и есть, - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что на закупку амуниции для белгородской самообороны выделили порядка 400 млн рублей.