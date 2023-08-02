Белгородцы привезли две бронзы с первенства России по тайскому боксу

Тренирует призеров Александр Асадчий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В турнире участвовали более 400 юношей и девушек из 47 регионов страны в возрасте от 14 до 17 лет. Белгородец Степан Зангиев стал третьим в весе до 40 кг. Еще один наш земляк Стас Стасенко выиграл бронзу в весе до 91 кг. Тренирует спортсменов Александр Асадчий.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, команда Белгородской области заняла первое место среди мужчин на чемпионате ЦФО по боксу. Чемпионами стали Александр Мельченко, Иван Заварыко и Сергей Собылинский.