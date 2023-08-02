105 белгородских семей с приемными детьми получат получили единовременное пособие

Пособие для семей, взявших под опеку детей, выплачивается единоразово. Размер выплаты составляет около 23 тысяч рублей в случае установления опеки или усыновления, а также 175 тысяч рублей в случае усыновления ребенка старше семи лет, ребенка-инвалида или детей, являющихся родными братьями и сестрами. Выплатами занимается социальный фонд. На эти цели в этом году выделено более трех миллионов рублей.

Стоит отметить, если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них. Для получения пособия необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР или МФЦ, либо на портал Госуслуг. Специалисты подскажут, какие документы понадобятся.

При наличии всего пакета документов, решение о назначении пособия принимается в течение пяти рабочих дней после поступления соответствующего заявления.