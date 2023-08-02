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НовостиОбщество2 августа 2023 11:40

105 белгородских семей с приемными детьми получат получили единовременное пособие

Соцфонд на эти выплаты выделил более трех миллионов рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Пособие для семей, взявших под опеку детей, выплачивается единоразово. Размер выплаты составляет около 23 тысяч рублей в случае установления опеки или усыновления, а также 175 тысяч рублей в случае усыновления ребенка старше семи лет, ребенка-инвалида или детей, являющихся родными братьями и сестрами. Выплатами занимается социальный фонд. На эти цели в этом году выделено более трех миллионов рублей.

Стоит отметить, если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них. Для получения пособия необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР или МФЦ, либо на портал Госуслуг. Специалисты подскажут, какие документы понадобятся.

При наличии всего пакета документов, решение о назначении пособия принимается в течение пяти рабочих дней после поступления соответствующего заявления.