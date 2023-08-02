Строительство очистных сооружений под Белгородом остановили на месяц

В Таврово остановили строительство очистных сооружений на месяц. Такое решение приняли жители практически единогласно на сходе, который прошел вчера. Все доклады и варианты строительства от специалистов местных жителей не устроили.

- Жители варианты не приняли, поэтому мнение жителей для нас является определяющим: стройку остановили, в этом месяце строительства не будет. Что будет дальше – проблема с очистными в Таврово никуда не исчезла, она очень остро стоит, - рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

Глава региона отметил, что основная проблема в том, что вокруг села очень плотная жилищная застройка и найти место под новые очистные сооружения очень проблематично. По итогу прошедшего схода власти будут проходить процесс заново. Необходимо будет снова выбрать земельный участок, перевести землю из одной категории в другую, выполнить проектные работы, экологическую экспертизу. Далее все снова вынести на общественные слушания.

- Следующая встреча будет с предложениями, которые будут выносить на рассмотрение жителей, проведем по новым площадкам, проведем в первой декаде октября 2023 года. А в 2024 году – подготовка к строительству. Максимально будут прозрачны действия властей всех уровней для того, чтобы переживаний у жителей не было совсем, - заверил губернатор.