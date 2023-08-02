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НовостиОбщество2 августа 2023 9:49

Жители приграничного села Белгородской области готовят домашнюю еду для военных

Семьи живут всего в километре от границы
Алексей СЕРГУНИН

Помогать бойцам для наших земляков стало частью жизни. Уже несколько месяцев они своими силами вносят вклад в победу. Об том сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

На передовой ребят кормят хорошо, но домашняя еда придает им дополнительные силы и энергию. Почти каждый день неравнодушные белгородцы варят горячие первые блюда, готовят мясо, передают военным домашние яйца. Одна из местных жительниц обратилась региональный штаб «Народного фронта» с просьбой помочь с продуктами. Один из активистов привез свинину и домашнее куриное мясо для приготовления блюд военным.