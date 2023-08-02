Белгородские росгвардейцы – участники СВО удостоены государственных наград

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Начальник Управления Росгвардии по Белгородской области генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин вручил государственные награды росгвардейцам – участникам специальной военной операции.

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, медалью Суворова награждены два офицера регионального управления.

Кроме того, во время мероприятия несколько сотрудников и военнослужащих получили ведомственные награды, а также медали и грамоты от ВФСО «Динамо».

Всего с начала специальной военной операции более 100 военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Белгородской области награждены ведомственными наградами, порядка 30 человек отмечены государственными наградами.