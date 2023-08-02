В белгородские «Поезда здоровья» за неделю обратились почти 1000 жителей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области с 18 июля возобновили свою работу «Поезда здоровья». Отметим, по поручению губернатора они были переброшены в пункты временного размещения в июне.

За прошедшую неделю к специалистам мобильных медицинских комплексов обратился 961 житель региона. Больше всего представителей сельских районов прошли комплексное обследование – 627 человек. Кроме того, проведены различные диагностические исследования с применением современного медицинского оборудования, в числе которых: флюорография – 471, маммография – 231, УЗИ – 18. Еще 247 пациентов получили консультации узких специалистов.

На этой неделе медицинские специалисты принимают пациентов в Алексеевском городском округе, а также в Борисовском, Ивнянском и Вейделевском районах.