Новый детсад в белгородском приграничье не начнет работать с 1 сентября

фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

В ходе рабочей поездки в Борисовском районе губернатор Вячеслав Гладков осмотрел новый детский сад в селе Грузское. Садик на 40 мест общей площадью 55602 квадратных метра – это пристройка к школе, его возвели в рамках программы капитальных вложений. Работы на объекте уже завершены.

Глава региона отметил, что внутри помещений все сделано качественно. Однако на территории садика никак не проработаны нормальные подходы к павильонам и детским площадкам. Губернатор поручил к осени доделать здесь резиновое покрытие.

- В остальном сад получился приличный. Но, к сожалению, из-за близости территории к границе школа и детский сад пока не смогут начать очную работу с нового учебного года, - заявил Вячеслав Гладков.