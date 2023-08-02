В белгородской больнице остановился капремонт из-за недобросовестного подрядчика

В белгородской больнице остановился капремонт из-за пропавшего подрядчика. Фото: скриншот видео

Капитальный ремонт поликлиники Томаровской районной больницы временно приостановился, поскольку пропал подрядчик. Об этом в телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. По словам чиновника, подрядчики «просто перестали выходить на связь».

Иконников выехал на место с представителями управления капитального строительства. По итогу отметил, что подрядчику дают максимум 10 дней, чтобы вернуться к работе. В противном случае, договор со строителями будет расторгнут.

- Мы готовимся сразу к самому негативному варианту — это позволит управлять ситуацией в любом случае. Сделаем все, чтобы поликлинику сдали нам до конца года, - подчеркнул Иконников.

Отметим, капремонт поликлиники начали весной этого года. На эти цели выделили более 200 млн рублей. В планах у правительства было построить новые помещения и приобрести оборудование.