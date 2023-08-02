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НовостиОбщество2 августа 2023 7:07

Вячеслав Гладков навестил бойцов батальона «Ахмат» в Белгородской области

Губернатор поблагодарил военных за службу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вячеслав Гладков навестил бойцов батальона «Ахмат» в Белгородской области.

Вячеслав Гладков навестил бойцов батальона «Ахмат» в Белгородской области.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области встретился с бойцами батальона «Ахмат». Военнослужащие расквартированы на приграничной территории региона. Вячеслав Гладков поблагодарил парней за службу. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

- Стоят на границе вместе с другими подразделениями вооруженных сил и пограничниками. Защищают наши рубежи. Сражаются с врагом! Поговорил с командирами и личным составом. Поблагодарил парней за службу! – написал Гладков.

На днях глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале рассказал, что чеченские военные применили тактику украинских диверсантов против них же и нанесли упреждающий удар по ВСУ на их территории, чтобы обеспечить безопасность приграничных районов Белгородской области.