Белгородский губернатор проинспектировал строительство домов для многодетных семей

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков побывал с рабочей поездкой в Борисовском районе. Губернатор проверил, как идет строительство домов для многодетных семей. В муниципалитете сейчас работа идет на трех таких объектах, где на каждого члена семьи будет рассчитано по 18 квадратных метров.

Глава региона отметил, что все работы идут в графике. Однако не обошлось без замечаний – ни к строящимся домам, ни к соседним участкам, которые выдали по программе в прошлом году, все еще нет подъездных дорожек. Гладков поручил главе муниципалитета Владимиру Переверзеву обустроить дорожки помочь семьям с восстановлением ограждений, которые снес недавний ураган.

- Что искренне порадовало? Жители дома уже обустроились, создали дополнительный уют, дети определились с комнатами, на огороде спеют первые баклажаны — вот она жизнь! Вижу, что мы выбрали самый комфортный проект и семьи здесь по-настоящему счастливы. А мы постараемся продолжить реализацию этой социально значимой программы, - отметил губернатор Белгородской области.