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НовостиСпорт1 августа 2023 15:08

Белгородка Мария Груздова выиграла первенство России по тяжелой атлетике

Турнир прошел в Саранске
Алексей СЕРГУНИН
Мария Груздова (в центре).

Мария Груздова (в центре).

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В спортивном комплексе «Мордовия» соревновались юниоры и юниорки в возрасте от 15 до 23 лет из разных регионов России и Беларуси. Спортсменка из Старого Оскола Мария Груздова в весовой категории до 81 кг завоевала золотую медаль в дисциплине «толчок» и серебряную - в дисциплине «рывок». Также воспитанница Дмитрия Водяхи стала лучшей по сумме двоеборья.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, Мария Груздова завоевала золото в Минске. В столице Белоруссии прошли открытые республиканские соревнования среди молодежи до 23 лет.