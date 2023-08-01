Белгородка едва не зарезала мужа

Женщина не сдержала эмоции и кухонным ножом пырнула мужа в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В полицию Старого Оскола из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в приемное отделение обратился 45-летний местный житель с ножевым ранением. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Стражи порядка установили личность подозреваемой и задержали ее. 45-летняя жена потерпевшего во всем созналась.

По предварительным данным, накануне между супругами произошла ссора. Женщина не сдержала эмоции и кухонным ножом пырнула мужа в живот. После этого мужчина ушел из квартиры. За медицинской помощью он обратился уже на следующий день. После экспертизы выяснилось, что его здоровью причинен тяжкий вред. В соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы.