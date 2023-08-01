17-летний белгородский юноша упал через вентиляционный люк на пол волейбольной площадки

Расследование уголовного дела продолжается.

Алексеевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, 21 июля этого года во время работ по ремонту кровли в одном из зданий в Бирюче Красногвардейского района через открытый вентиляционный люк на пол волейбольной площадки спортивного учреждения упал 17-летний парень. С множественными травмами его доставили в медицинское упреждение.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.