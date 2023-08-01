Посетивший сайт с интим-услугами белгородец перевел мошенникам все свои сбережения

История началась с того, что белгородец зашел на сайт с интим-услугами. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратился 21-летний местный житель. Он сообщил, что перевел мошенникам более 200 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, белгородец зашел на сайт с интим-услугами. После того, как он свой выбор, с ним связался мужчина, представившийся администратором. Помимо стоимости услуг девушки по вызову, клиента убедили заплатить страховку.

Затем другой мошенник стал возмущаться, что по вине потерпевшего сайт заблокировали, и фирма теряет клиентов. Аферисты стали требовать компенсацию, угрожая ценителю «клубнички». В итоге перепуганный парень перевел мошенникам 217 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан не переводить сбережения незнакомцам. Если у вас требуют деньги, угрожая распространением компрометирующей информации или под иным предлогом, незамедлительно обратитесь в полицию.