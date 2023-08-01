Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 12:01

Ключи от нового жилья получили еще десять пострадавших от обстрелов ВСУ белгородских семей

Валуйчанам их вручил глава округа Алексей Дыбов
Алексей СЕРГУНИН

Все квартиры приобретены на первичном рынке и соответствуют по площади тем, которыми собственники владели ранее. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Комиссия по жилищным вопросам граждан, которые утратили жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, продолжает свою каждодневную работу. Наши специалисты помогают людям подбирать подходящее жилье, оформить необходимые документы. Очень хочется, чтоб у всех сложилось все хорошо, каждый обрел свой дом и был счастлив, - заявил Алексей Дыбов.

Напомним, на переселение пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Белгородской области по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина региону выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета.