До конца недели в Белгороде устранят последствия ливней и шквалистого ветра

На сегодняшний день объекты водоснабжения, которые были выведены из строя из-за обрыва линии электропередач, восстановлены и работают в штатном режиме. Об этом информирует пресс-служба администрации Белгорода.

Помимо этого, на улицах Донецкой и Пушкарной было зафиксировано сильное подтопление. В результате вымывания грунта ливневыми стоками, обрушилось дорожное полотно на ремонтируемом участке дороги. Сотрудники ГУП «Белоблводоканал» откачали воду с улиц, очистили дороги. Сейчас идут ремонтные работы.