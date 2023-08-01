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НовостиОбщество1 августа 2023 11:47

До конца недели в Белгороде устранят последствия ливней и шквалистого ветра

Работы ведутся от улицы Донецкой до строения №16 на улице Пушкарной
Алексей СЕРГУНИН

На сегодняшний день объекты водоснабжения, которые были выведены из строя из-за обрыва линии электропередач, восстановлены и работают в штатном режиме. Об этом информирует пресс-служба администрации Белгорода.

Помимо этого, на улицах Донецкой и Пушкарной было зафиксировано сильное подтопление. В результате вымывания грунта ливневыми стоками, обрушилось дорожное полотно на ремонтируемом участке дороги. Сотрудники ГУП «Белоблводоканал» откачали воду с улиц, очистили дороги. Сейчас идут ремонтные работы.