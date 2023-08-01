Белгородские энергетики обсудили с главами муниципалитетов дальнейшее взаимодействие

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Руководитель Белгородэнерго встретился с главами районов области и коллективами структурных подразделений филиала.

С главами районов и городских округов руководитель Белгородэнерго обсудил актуальные задачи по развитию сетевого комплекса, обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей, участию энергетиков в социально-экономическом развитии территорий, а также новые подходы к взаимодействию при проведении аварийно-восстановительных работ.

На встречах с коллективами районов электрических сетей Антон Герасимов обратил внимание на необходимость безусловного соблюдения правил охраны труда, выполнения производственных задач текущего года и эффективного использования имеющихся ресурсов.

Представители трудовых коллективов смогли задать все интересующие их вопросы, касающиеся производственной, кадровой и социально-бытовой сфер, открыто высказаться и акцентировать внимание на первоочередных направлениях, требующих изменений.

2023-й год объявлен в компании Годом молодого специалиста, поэтому в рамках встреч отдельно была рассмотрена тема привлечения на работу молодых кадров и создания благоприятных условий для их профессионального роста и развития.

- Формат регулярных встреч с коллективом позволяет открыто обсудить накопившиеся вопросы, собрать предложения по совершенствованию производственного процесса, совместно определить наиболее эффективное решение. Я рад, что наше общение было открытым и продуктивным. Все обозначенные вопросы отфиксированы, некоторые уже решены, а новаторские предложения лягут в основу многолетней программы стратегического развития Белгородэнерго, – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.