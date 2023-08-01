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НовостиПолитика1 августа 2023 10:45

Из министерства финансов Белгородской области три чиновника ушли на пенсию

Об этом сообщила пресс-служба Минфина
Алексей СЕРГУНИН
Фото с сайта министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Фото с сайта министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Коллектив министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области проводил на пенсию трех коллег.

Около 45 лет своей жизни посвятил работе в региональной финансовой системе первый заместитель министра Станислав Лисютин. Начальник отдела планирования образовательной, культурно-спортивной сети и силовых структур департамента бюджетной политики министерства Галина Рыжова проработала 32 года, а трудовой стаж начальника отдела планирования расходов органов власти, здравоохранения и социальной защиты населения департамента бюджетной политики министерства Людмилы Московцевой составил 44 года.

- Желаем коллегам и на пенсии оставаться такими же активными и работоспособными, с оптимизмом смотреть в будущее, наслаждаться новыми возможностями! Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, долгих лет жизни, мира и счастья на долгие годы! – так проводили коллег сотрудники регионального Минфина.