Из-за Дня города на улицах Белгорода ограничат движение транспорта

5 августа с 6:00 перекроют движение по дорогам в направлении к Соборной площади. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде в течение нескольких дней ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Временные неудобства связаны с празднованием Дня города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии сообщили, что 2 августа с 23:00 и 3 августа с 7:00 будет ограничена возможность стоянки и остановки на Гражданском проспекте; 3 августа с 23:00 – на Свято-Троицком бульваре и улицах Шевченко и Парковая. 5 августа с 6:00 перекроют движение по дорогам в направлении к Соборной площади. На Свято-Троицком бульваре организуют двухстороннее движение.