Двое белгородцев пытались похитить коробку передач от «КамАЗа»

В селе Подкопаевка неизвестные похитили коробку передач от «КамАЗа». Фото: Алексей СЕРГУНИН

С заявлением о краже в ОМВД России по Корочанскому району обратился сотрудник строительной базы, расположенной в селе Подкопаевка. Он сообщил, что неизвестные похитили коробку передач от «КамАЗа». Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Обследуя прилегающую к организации территорию, стражи порядка обратили внимание на двух мужчин, переносивших что-то тяжелое. Заметив патрульный автомобиль, они бросили украденное и попытались скрыться. Через несколько минут предполагаемых преступников, местных жителей 1961 и 1966 годов рождения, задержали.

В соответствии с ч.3 ст. 30. и ч.2 ст.158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору» злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.