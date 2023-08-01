4 августа в белгородской Прохоровке заработают новые железнодорожные платформы

С расписанием движения поездов, для которых вводятся новые стоянки, можно ознакомиться в пригородных билетных кассах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С 4 августа пригородным поездам, курсирующим в дневное время на участке Белгород – Ржава, вводятся стоянки на новых остановочных пунктах «Парк Победы» и «Музейный комплекс». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области снизилось число пассажиров на пригородных поездах. За первые шесть месяцев 2023 года пригородными поездами воспользовались 332 тысячи человек, за аналогичный период прошлого года – 345,5 тысячи. При этом почти вдвое увеличилось количество пассажиров городского поезда, с 6 тысяч в прошлом году до 11,3 тысячи в текущем. Такой рост пассажиропотока стал следствием удлинения маршрута до Разумного и Томаровки.