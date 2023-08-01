Белгородка отдала мошенникам свыше 80 тысяч рублей

Для того чтобы убедиться, что к вам обращается ваш близкий или знакомый, достаточно позвонить ему по телефону. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратилась 50-летняя местная жительница. Он сообщила, что мошенники похитили у нее более 80 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, злоумышленники написали женщине в социальной сети от имени сестры и попросили занять денег. Так как родственницы часто вели переписку и брали у друг друга взаймы, потерпевшая не заподозрила подвоха и перевела, как впоследствии выяснилось, на счет аферистов крупную сумму. Лишь после этого она решила позвонить сестре.

Сотрудники полиции призывают жителей региона быть максимально бдительными. Как показывает практика, мошенникам не составляет особого труда взломать страничку пользователя социальных сетей, а затем от его имени обращаться к родным, близким и друзьям с просьбой одолжить денег. Если вам поступила такая просьба, не спешите переводить деньги на указанный счет. Для того чтобы убедиться, что к вам обращается ваш близкий или знакомый, достаточно позвонить ему по телефону.